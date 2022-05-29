Магнитогорск, Челябинская область, 29 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области в пруду Заводском погиб 15-летний мальчик. Об этом сообщает региональная Поисково-спасательная служба.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Трагедия произошла 27 мая. Подросток купался со своими друзьями и утонул. Его тело нашли 28 мая в 30 метрах от берега на глубине трёх метров.

Пруд является техническим и купание в нём запрещено. Спасатели призывают взрослых обеспечить безопасность своих детей на воде.