Киев, 29 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, разочарованы несоответствием между тем, что они ожидали на Украине, и тем, что получили. Об этом пишет The Washington Post.

Elitefon.ru СМИ

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила в правде»: всё о специальной военной операции на Украине — трансляция»

Некоторые наемники пожаловались на нехватку оружия и информации, из-за чего они решили покинуть поле боя и вернуться в родные страны.

Так, ветеран морской пехоты США (позывной — Дакота) рассказал, что отправился на Украину «помогать» военным ВСУ научиться пользоваться противотанковыми комплексами Javelin, но вооружения его отряду выдали без необходимых для работы установки батарей.

Немецкий наемник (позывной — Паскаль) пожаловался на то, что их рации прослушивались российскими войсками и не имели дополнительных зарядных батарей.