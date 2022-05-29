Вашингтон, 29 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Американский предприниматель и основатель Space X Илон Маск прокомментировал конфликт его бывшей возлюбленной, актрисы Эмбер Хёрд, и актёра Джонни Деппа. Об этом сообщил New York Post.

(сс) jdlasica Илон Маск

Как отмечает издание, Маск не стал принимать чью-либо сторону, несмотря на то, что он ранее встречался с Хёрд около года. «Я надеюсь, что они оба будут двигаться дальше в своих лучших проявлениях. Ведь каждый из них невероятен», — высказался предприниматель.

Напомним, что 27 мая 2022 года суд передал дело Джонни Деппа и Эмбер Хёрд присяжным спустя 24 дней слушаний. Решение будет принято 31 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, судебное разбирательство по делу о клевете между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом началось в апреле 2022 года. Актёр подал иск на $50 млн из-за статьи Хёрд, в которой она позиционировала себя как жертву домашнего насилия. Актриса не называла имени своего обидчика, однако указанный временной промежуток совпадает с периодом её отношений с Деппом.