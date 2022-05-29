Москва, , 11:36 — REGNUM Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что сегодня мир становится более многополярным и потому требует более многостороннего сотрудничества на международном уровне, являются плагиатом. Об этом 29 мая написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

«Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального», — отметила она в своем сообщении.

Как указала российский дипломат, еще при пришедшем в МИД РФ в 1996 году Евгении Примакове во внешнеполитическом ведомстве России исходили из того, что мир становится многополярным в отличие от двухполюсной системы времен холодной войны.

«Это понимание с подачи Е. М. Примакова нашло отражение в концепции внешней политики 2000 года, и с того момента стало нашим отправным пунктом с точки зрения выстраивания международных отношений», — добавила Захарова.

Также она уточнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ежегодно на протяжении 15 лет своего нахождения на этой должности говорил и продолжает говорить о многополярности и полицентричности мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления основателя американской компании Microsoft Билла Гейтса о возможности новой пандемии в течение 20 лет.