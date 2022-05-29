Омск, 29 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко начал работать над микроизданием книги стихов поэтов Донбасса. Об этом Коненко рассказал 29 мая агентству ТАСС.

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Анатолий Коненко многие годы занимается созданием микрокниг и других миниатюрных композиций из разных материалов. В 2002 году его микрокнига Антона Чехова «Хамелеон» была включена в Книгу рекордов Гиннеса как самое миниатюрное издание. Размер этой книги составил 0,9 мм на 0,9 мм.

Мастер рассказал, что сейчас он работает над миниатюрной книгой «За Донбасс», в которую войдут стихи поэтов Донбасса. После завершения работы уникальная книга будет передана в музею в Горловке.

«Над оформлением ещё работаю, думаю, что это будет дерево», — сообщил Коненко.

Коненко начал заниматься микроминиатюрой в 1981 году. Среди других известных работ мастера самый маленький аквариум в мире, признанный таковым Академией мировых рекордов.