Южно-Сахалинск, 29 мая 2022, 11:33 — REGNUM Установлена причастность к повреждению Вечного огня в поселке Ноглики (Сахалин) 43-летнего местного жителя, он задержан. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, 27 мая мужчина из хулиганских побуждений снял свою куртку и бросил ее на Вечный огонь на территории памятника воинам-землякам, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны.
В результате произошло возгорание и повреждение части объекта.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.