Южно-Сахалинск, , 11:33 — REGNUM Установлена причастность к повреждению Вечного огня в поселке Ноглики (Сахалин) 43-летнего местного жителя, он задержан. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 27 мая мужчина из хулиганских побуждений снял свою куртку и бросил ее на Вечный огонь на территории памятника воинам-землякам, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны.

В результате произошло возгорание и повреждение части объекта.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.