Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В ростовской области за последние сутки выявили 106 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 90 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 29 мая.

Новые случаи заражения подтверждены в 24 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (34) и Таганроге (12). Более 30% заразившихся — люди старше 66 лет, около 6% — дети.

Справиться с COVID-19 не смог ещё 47-летний мужчина.

Всего в Ростовской области зарегистрирован 376 371 случай заражения коронавирусом. выписаны с выздоровлением 364 262 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 929 человек.