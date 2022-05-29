Донецк, , 11:31 — REGNUM В результате обстрелов со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка ранен ребенок. Об этом 29 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрела Донецка с позиций украинских боевиков в Петровском районе города по ул. Новосадовой ранение получил ребёнок», — отмечается в сообщении.

Ребенок доставлен в Республиканский Травматологический центр, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, при обстреле со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка на ул. Ермолая Жукова ранение получил мужчина.

Повреждения получил и многоквартирный дом.