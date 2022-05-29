Симферополь, 29 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Периодичность курсирования в Крым уже назначенных поездов будет увеличена, сообщил в телеграм-канале оператор перевозок компания «Гранд Сервис Экспресс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вагон «Таврии»

28 мая из Москвы в Феодосию в первый рейс отправился двухэтажный поезд №163/164. Пока он будет курсировать раз в три дня, однако с 13 июня маршрут станет ежедневным, двухэтажный поезд будет чередоваться с одноэтажными составами №161/162.

В общей сложности, уточняется, будет увеличена частота курсировали пяти уже назначенных поездов. Через день будут ходить поезда по маршрутам Санкт-Петербург — Феодосия, Смоленск — Симферополь, Белгород – Симферополь, Астрахань – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

Продажи на дополнительные составы пока не открыты.

Между тем, как сообщили «Вести Крым», на первую половину июня билеты на поезда в Крым раскуплены почти полностью — при этом нет билетов даже в вагонах класса люкс.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ограничения авиасообщения с Крымом (пока до 6 июня) ожидается снижение турпотока на полуостров в курортный сезон до 6 млн рублей, то есть на треть по отношению к показателям 202 года.