Исламабад, 29 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Веерные отключения электричества начались в Пакистане на фоне нехватки топлива на электростанциях. Об этом 29 мая передает ARY News.

Utenriksdepartementet UD Пакистан

«Нехватка электроэнергии привела отключению электроэнергии на 6 часов в городских центрах и 12 часам отключения электроэнергии в сельской местности», — отмечается в сообщении.

Общий спрос на электроэнергию достиг 25 500 МВт при доступном уровне генерации в 18 700 МВт, что привело к дефициту 6 000 МВт. К перебоям привел дефицит топлива и газа на электростанциях.