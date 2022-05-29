Москва, 29 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником, сообщается 29 мая на сайте ведомства. Он пожелал работникам и ветеранам химпромышленности, а также их близким новых успехов и достижений, здоровья, мира и благополучия.

Химическая лаборатория

«Химический комплекс занимает особое место в национальной экономике. От его эффективной и четкой работы зависит обеспечение всех отраслей промышленности современными и технологичными материалами», — отмечается в сообщении.

Он отметил, что праздник учрежден в знак глубокого уважения к людям, которые трудятся на химпредприятиях и заводах, в научных учреждениях и институтах. Их деятельность заслуживает искренних слов благодарности.

«Профессионализм, ответственный подход к делу, энергия и целеустремленность будут и впредь помогать вам в работе, служить во благо России и ее граждан», — подчеркивается в сообщении.