Москва, , 11:24 — REGNUM Данные Министерства обороны России об использовании украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры будут задокументированы российскими следователями. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

Уточняется, что ранее Минобороны РФ сообщило об оборудовании киевским боевиками опорных пунктов и размещении тяжелого вооружения в образовательных учреждениях Лисичанска, Славянска и Бахмута, а также в многоквартирных домах Карловки.

Также указывается, что попытки мирных жителей Карловке эвакуироваться жестким образом пресекаются украинскими нацистами.

«Полученные сведения будут зафиксированы российскими следователями в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима. Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что российскими следователями будут расследованы новые факты обстрелов киевскими боевиками территории России.