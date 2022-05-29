Элиста, , 11:21 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили шесть человек, выписаны с выздоровлением 19 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 29 мая.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

В настоящее время в стационарах лечение получают 22 пациента с COVID-19, из них два человека находятся в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 51 570 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 50 583 пациента. С COVID-19 не справились 843 человека.