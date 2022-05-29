Воронеж, , 11:20 — REGNUM Три человека получили травмы в результате тройного ДТП в Воронежской области 28 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла около 12:45 на 741 км автодороги М-4 «Дон» — на территории Богучарского района. По предварительным данным, житель Белгородской области, управляя автомобилем ВАЗ-21 074, при перестроении не уступил дорогу движущемуся попутно без изменения направления движения автомобилю «Лада Веста», в результате автомобили столкнулись, а затем ВАЗ-21 074 столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.

В результате аварии травмы получили пассажиры ВАЗ-21 074, жители Белгородской области — 50-летняя женщина и 19-летний молодой человек, а также пассажир автомобиля «Лада Веста», 29-летний житель Брянской области. Последнему понадобилась госпитализация.

Всего за минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 86 ДТП, травмы в авариях получили 13 человек.