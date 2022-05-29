Лос-Анджелес, США, 29 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Американский музыкант Странный Эл Янкович отреагировал на своё упоминание в четвёртом сезоне сериала «Очень странные дела». Об этом сообщил Billboard.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Netflix. 2016. США

В шоу один из ключевых героев по имени Эдди (Джозеф Куинн) говорит, что впервые увидел персонажа Дастина (Гейтен Матараццо) в футболке с надписью «Странный Эл», а также добавил, что считает этот образ «смелым». Как отмечает издание, в ответ на это Странный Эл Янкович выразил признательность: «Это было смело, «Очень странные дела».

ИА REGNUM напоминает, что премьера первой части четвёртого сезона «Очень странных дел» состоялась 27 мая 2022 года. Вторая часть шоу, состоящая из двух эпизодов, выйдет 1 июля.