Тюмень, , 11:18 — REGNUM Тюменцы засняли огненный столб на тротуаре в восточной части Тюмени. Видео опубликовали в нескольких группах в социальной сети «ВКонтакте», а также в тюменских телеграм-каналах.

Цитата из видео, опубликованного на портале 72.ru. https://72.ru

Огненная вспышка случилась на перекрёстке Монтажников и Широтной. Рядом проходили по перекрёстку пешеходы, которые могли пострадать.

В горадминистрации Тюмени порталу 72.ru пояснили, со ссылкой на «Сибирско-Уральскую энергетическую компанию» (СУЭНКО), что вспышка огня произошла по причине замыкания высоковольтного кабеля, который был оперативно отключен.

«Аварийная бригада проехала по отключенному участку кабеля — вмешательства людей не обнаружено. СУЭНКО начала ремонтные работы», — заметили в мэрии.

Пострадавших нет, уточнили в мэрии Тюмени.