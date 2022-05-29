В Тюмени огненная вспышка на тротуаре чуть не задела пешеходов
Тюмень, 29 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Тюменцы засняли огненный столб на тротуаре в восточной части Тюмени. Видео опубликовали в нескольких группах в социальной сети «ВКонтакте», а также в тюменских телеграм-каналах.
Огненная вспышка случилась на перекрёстке Монтажников и Широтной. Рядом проходили по перекрёстку пешеходы, которые могли пострадать.
В горадминистрации Тюмени порталу 72.ru пояснили, со ссылкой на «Сибирско-Уральскую энергетическую компанию» (СУЭНКО), что вспышка огня произошла по причине замыкания высоковольтного кабеля, который был оперативно отключен.
«Аварийная бригада проехала по отключенному участку кабеля — вмешательства людей не обнаружено. СУЭНКО начала ремонтные работы», — заметили в мэрии.
Пострадавших нет, уточнили в мэрии Тюмени.