Москва, , 11:17 — REGNUM Новые факты обстрелов киевскими боевиками территории России будут расследованы российскими следователями. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что ранее с украинской стороны были подвергнуты обстрелам населенный пункт Горналь в Курской области и приграничный поселок Зерново в Суземском районе Брянской области.

«Следствие установит причастных к этому представителей ВСУ и других вооруженных формирований с целью их привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что меры по установлению членов вооруженных украинских формирований, которые выстрелили в спину мирному жителю в городе Черкассы, предпримут российские следователи.