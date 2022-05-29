Донецк, 29 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР. Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Макеевке 8 снарядов.