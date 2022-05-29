Воронеж, 29 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Пассажирка автобуса пострадала в результате автоаварии в центре Воронежа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 29 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 17:00 28 мая на улице Кольцовской в центре Воронежа. По предварительным данным, водитель автобуса ЛиАЗ допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia. От удара 60-летняя пассажирка, находившаяся в салоне автобуса, упала и получила травмы. Её доставили в больницу.

По факту аварии полиция проводит проверку.

Как отмечает ИА REGNUM, это уже вторая авария с участием пассажирского транспорта в Воронеже за последние дни — утром 24 мая в ДТП с участием маршрутного такси травмы получили четыре пассажира.