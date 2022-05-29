Москва, , 11:10 — REGNUM В рамках уголовного дела о наемничестве следствие СК РФ установит роль Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария. Об этом 29 мая сообщили в СК РФ.

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«По имеющимся данным, Грант руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на Украине. Его действия получат уголовно-правовую оценку», — отмечается в сообщении.

30-летний Бен Грант, сын депутата от консерваторов Хелен Грант, оказался среди наемников на Украине, пишет издание i.

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