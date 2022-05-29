Москва, , 11:09 — REGNUM В российские медицинские учреждения за истекшие сутки госпитализирован 1001 пациент с новой коронавирусной инфекцией. 29 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Медики подтвердили 4188 новых случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели после болезни 4411 человек, умерли от последствий коронавирусной инфекции 85 человек.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 2106 госпитализациях, 4556 новых случаях и 86 летальных исходах. В предыдущее воскресенье — 22 мая — сообщалось о 1054 госпитализациях.

Смертность от COVID-19 в России опустилась ниже 100 случаев в сутки в мае 2022 года впервые с осени 2020 года. Пик смертность пришёлся на ноябрь и декабрь 2021 года.