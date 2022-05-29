Барнаул, , 11:07 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 29 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (268 660 человек, +66 за последние сутки) выздоровели 259 130 человек (+78 за сутки).

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Также известно, что за всё время в крае погибли 8643 пациента с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. За последние сутки зарегистрирован один новый смертельный случай.

Проходят лечение 887 (-11 за двое суток). Число тестирований сократилось до 1926 (на 1416 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 899 (+3 за двое суток) и 218 306 (+59 за двое суток) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 68 (+2 за сутки). Из них 19 подключены к аппарату ИВЛ (-4 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 41 070 зараженных коронавирусом среди детей (+16 за двое суток).

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