Липецк, 29 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Аэропорт Липецка останется закрытым ещё как минимум до 03:45 6 июня, запрет на полёты продлён решением Росавиации. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства 29 мая.

Аэропорт

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении

Помимо Липецка, запрет на полёты продлён ещё для десяти аэропортов центральной и южной части России — Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Напомним, все эти аэропорты находятся в простое с 24 февраля.