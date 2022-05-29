Магнитогорск, Челябинская область, 29 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области под суд отдан местный житель, обвиняемый в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Под суд попал ранее не судимый и работающий гражданин 1988 года рождения. У него нашли порядка 300 граммов синтетического наркотика, а затем и более 870 граммов. Кроме того, у этого гражданина обнаружили разные приспособления и более 32 килограммов прекурсоров для изготовления синтетического наркозелья.

Следователи установили, что мужчина собирался распространять наркотики в Магнитогорске. Уголовное дело рассмотрит Ленинский райсуд города.