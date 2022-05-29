Донецк, , 11:01 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку, в результате перебит газопровод. Об этом 29 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрела Никитовского района Горловки обесточены 62 ТП. 6745 абонентов остаются без электроэнергии», — отмечается в сообщении.

Также при обстреле с украинских позиций в Калининском районе Горловки по ул. Леванова повреждения получил многоквартирный дом и перебит газопровод.