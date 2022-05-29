Брянск, 29 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Аэропорт Брянска останется закрытым для авиасообщения до 03:45 6 июня, об этом сообщила 29 мая пресс-служба Росавиации.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — сообщило ведомство

Помимо брянского аэропорта, под ограничения полётов попали аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничения полётов был введён с 24 февраля.