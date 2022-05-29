Пекин, , 10:56 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-2 °F» с пилотируемым космическим кораблём «Шэньчжоу-14» вывезена на стартовый комплекс космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая 29 мая. Об этом пишет газета China Daily.

Китайские специалисты проведут заключительные испытания ракеты-носителя и корабля на стартовой площадке. Старт должен состояться в ближайшие дни.

Корабль «Шэньчжоу-14» доставит на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» трёх космонавтов. Планируется, что они пробудут на борту космической станции шесть месяцев. Предстоящий пуск станет девятой пилотируемой миссией Китая и третьим полётом к орбитальной станции «Тяньгун».

Базовый модуль китайской станции «Тяньгун» выведен на орбиту высотой около 400 км над поверхностью Земли в апреле 2021 года. До конца 2022 года в Китае планируют запустить к станции два экспериментальных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь», что позволит завершить её строительство.

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