Курск, 29 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Режим временного ограничения на полёты в аэропорт Курска продлён до 03:45 6 июня решением Росавиации, сообщили 29 мая в пресс-службе ведомства.

В аэропорту

В общей сложности полёты ограничены в 11 аэропортов юга и центра России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты, уточнили в Росавиации, работают штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничения полётов действует с 24 февраля