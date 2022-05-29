Цюрих, Швейцария, 29 мая 2022, 10:55 — REGNUM Возможность того, что сборная России по хоккею после возобновления ее участия в международных соревнованиях будет переведена в первый дивизион, обесценит чемпионат мира (ЧМ) по этом виду спорта. Об этом 29 мая заявил первый вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Петер Бржиза, его слова приводит чешский портал Hockej. cz.

Сборная Россия против сборной Чехии
Сборная Россия против сборной Чехии
s.yume

«По спортивному принципу сборная России входит в элитную группу чемпионата мира. Если мы переведем ее куда-нибудь, то обесценим турнир. И столкнемся с обвинениями в дискриминации», — сказал он.

Также Бржиза отметил, что до этого турниры бойкотировались странами по разным причинам, однако теперь устав IIHF защищает каждого ее члена и дисквалификация возможна только в случае, если национальная федерация нарушает устав.

«Если мы перейдем эту черту, то начнутся дебаты, что должно быть, а чего не должно быть в IIHF», — добавил первый вице-президент федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая конгресс IIHF объявил, что сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира 2023 года.