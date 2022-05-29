Цюрих, Швейцария, 29 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Возможность того, что сборная России по хоккею после возобновления ее участия в международных соревнованиях будет переведена в первый дивизион, обесценит чемпионат мира (ЧМ) по этому виду спорта. Об этом 29 мая заявил первый вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Петер Бржиза, его слова приводит чешский портал Hockej. cz.

s.yume Сборная Россия против сборной Чехии

«По спортивному принципу сборная России входит в элитную группу чемпионата мира. Если мы переведем ее куда-нибудь, то обесценим турнир. И столкнемся с обвинениями в дискриминации», — сказал он.

Также Бржиза отметил, что до этого турниры бойкотировались странами по разным причинам, однако теперь устав IIHF защищает каждого ее члена и дисквалификация возможна только в случае, если национальная федерация нарушает устав.

«Если мы перейдем эту черту, то начнутся дебаты, что должно быть, а чего не должно быть в IIHF», — добавил первый вице-президент федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая конгресс IIHF объявил, что сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира 2023 года.