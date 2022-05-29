Астана, 29 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра культуры и спорта Казахстана, директора национального музея республики Арыстанбека Мухамедиулы по делу о хищении бюджетных средств. Об этом 29 мая сообщила антикоррупционная служба Казахстана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

16 мая в отношении руководства национального музея началось досудебное расследование по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге ($336 тыс.) в рамках договора о госзакупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

28 мая с санкции суда в отношении директора музея Мухамедиулы избрана мера пресечения «содержание под стражей».