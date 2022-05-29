Волгодонской район, Ростовская область, 29 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Ростовской области по факту гибели женщины с двумя детьми возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 29 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

На месте пожара в жилом доме на хуторе Мокросолёный были обнаружены тела 32-летней женщины и двух её детей в возрасте четырёх и 13 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

«На месте происшествия работают следователи. Допрашиваются свидетели произошедшего. Следователем будет назначено проведение пожаро-технической экспертизы с целью установления причины возгорания в домовладении, а также судебно-медицинских экспертиз», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что предварительная причина пожара в жилом доме на хуторе Мокросолёный, в результате которого погибли мать и двое детей, — короткое замыкание электропроводки. В доме проживали пять человек. Бабушка смогла покинуть жилище, восьмилетнюю девочку мать успела вывести на улицу и вернулась в дом за другими детьми.