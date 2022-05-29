Екатеринбург, 29 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге под суд отдана женщина, которая пыталась продать арендованную квартиру. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

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Преступление было совершено в апреле. Бдительность проявила 46-летняя гражданка, которая собралась приобрести квартиру. При проверке правоустанавливающих документов оказалось, что дама, которая продавала жильё, не является её собственницей. Покупательница жилья внесла залог в размере 50 тыс. рублей, и затем собиралась передать ещё 2 млн. Но она самостоятельно запросила справку о собственнике квартиры, и после этого обман раскрылся.

В ходе разбирательства полицейские установили, что продавала квартиру местная жительница 1989 года рождения. Ранее она работала риелтором и смогла подготовить необходимые документы, в том числе и фиктивную выписку из единого государственного реестра недвижимости. Гражданка призналась в совершении преступления и заявила, что её толкнуло на это тяжёлое материальное положение.