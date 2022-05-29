Краснодар, 29 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Три аэропорта Краснодарского края останутся закрытыми до 03:45 6 июня, временный запрет на полёты продлила 29 мая Росавиация, сообщает ведомство.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

Под ограничения полётов попали аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме. Кроме того, он временно стал авиахабом.

Как сообщало ИА REGNUM, временные ограничения для полётом в аэропорты 11 российских городов действуют с 24 февраля. Под ограничения, помимо Краснодара, Анапы и Геленджика, попали аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.