Луганск, 29 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ потеряли в ЛНР 32 человека личного состава и один танк. Об этом 29 мая сообщает Народная милиция ЛНР.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 32 человека личного состава, один танк, 8 бронетранспортеров, 6 единиц автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Также за сутки 7 военнослужащих ВСУ сложили оружие.