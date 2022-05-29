Воронеж, 29 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Режим временного ограничения на полёты в аэропорт «Воронеж» продлён до 03:45 6 июня решением Росавиации, сообщили 29 мая в пресс-службе ведомства.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт «Воронеж»

Помимо воронежского аэропорта, под ограничение полётов попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничения действует с 24 февраля. Запрет распространяется только на 11 аэропортов, остальные российские аэропорты работают штатно.