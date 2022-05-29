Москва, 29 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Европа не сможет прожить без газа из России в 2022 году и зимой 2023 года из-за невозможности быстрой замены поставок на сжиженный природный газ, заявил замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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"2022 год и зиму 2023 года без российского газа Европа точно не проживет: так быстро заместить потребности с помощью СПГ не получится», — передает его слова РИА Новости.

Лишь необходимое оформление всех документов, доставка и установка оборудования, подключение к системам плавучих регазификационных терминалов может занять как минимум 6 месяцев, добавил он.

По его словам, Европа снизит потребление газа из РФ на 30 млрд куб. м. При этом перебалансировка уже началась несколько месяцев назад, но завершиться она сможет не раньше 2024 г. или 2025 г.