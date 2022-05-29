Ростов-на-Дону, 29 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Ростовской области 28 мая под колёса автомобилей попали двое детей — пятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Утром 28 мая на улице Первый переулок в Семикаракорске водитель Lada Granta сбил мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Пострадавший ребёнок госпитализирован.

Вторая авария случилась примерно в 18:15 мск на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, водитель Vortex Tingo, сдавая назад на перекрёстке, сбила десятилетнюю девочку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства двух ДТП.