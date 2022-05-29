Берлин, 29 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В течение последних девяти недель немецкое правительство «до минимума» сократило поставки вооружений киевскому режиму. Об этом 29 мая сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.

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По информации издания, имеется ввиду легкое вооружение, «сколько-нибудь значительных» поставок которого Киеву со стороны Германии не было с конца марта 2022 года.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц до настоящего времени отказывается вести прямые поставки киевскому режиму тяжелых видов вооружения и пообещал в рамках так называемого кругового обмена предоставить восточноевропейским странам новое оружие Германии в обмен на старое оружие производства СССР, чтобы военные ВСУ могли пользоваться им без дополнительного обучения.

В то же время глава немецкого минобороны Кристина Ламбрехт пообещала поставки Киеву зенитных самоходных установок Gepard, для чего украинские военные в данный момент проходят обучение в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что население Николаевской и Одесской областей ждет освобождения от украинских националистов.