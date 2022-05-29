Симферополь, 29 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов в аэропорт «Крым» продлён решением Росавиации до 03:45 6 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёты в международном аэропорту Симферополь

«Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлен до 6 июня 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничения авиасообщения для 11 аэропортов центра и юга России, в том числе для аэропорта Симферополя, действует с 24 февраля. В связи с отсутствием авиасообщения на полуострове ожидают снижение турпотока в курортный сезон примерно на треть — до 6 млн туристов.