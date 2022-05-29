Москва, , 10:28 — REGNUM Россия придёт к идее создания нового сверхзвукового самолёта для гражданской авиации, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин агентству ТАСС.

Ту-144 Christian Volpati

«Россия имела сверхзвуковой самолет и, я думаю, что когда-то к этому мы придём», — сообщил Левитин в кулуарах суперфинала конкурса «Лидеры России».

В истории авиации было только две модели пассажирских сверхзвуковых вертолётов: европейский Concorde и советский Ту-144. Эксплуатация Ту-144 была прекращена в 1978 году. Среди причин сворачивания программы эксперты называли низкую рентабельность сверхзвуковой гражданской авиации.

Лайнеры Concorde прекратили полёты в 2003 году. После этого ни одна страна мира не эксплуатировала сверхзвуковые пассажирские самолёты. В России активно используется боевая сверхзвуковая авиация.