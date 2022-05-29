Донецк, 29 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:15 — н. п Георгиевка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк из БМ-27 «Ураган».