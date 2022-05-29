Москва, 29 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала плагиатом заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что мир становится более многополярным.

Mid.ru Мария Захарова

«Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального», — написала она в Telegram-канале.

По ее словам, еще при Евгении Примакове, пришедшем в МИД в 1996 г., в министерстве исходили из понимания того, что мир становится многополярным на контрасте с 2-полюсной системой холодной войны.

Также о многополярности Сергей Лавров говорил и продолжает говорить каждый год в должности министра иностранных дел РФ — уже более 15 лет, добавила она.

Поводом для комментария стали слова политика ФРГ, который на Давосском экономическом форуме сказал: «Когда мы осознаем, что мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к большей многосторонности, к большему международному сотрудничеству».