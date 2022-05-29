Вашингтон, , 10:21 — REGNUM В составе американских Вооруженных сил (ВС) летом 2022 года будет создана 11-я воздушно-десантная дивизия. Об этом ранее сообщила министр армии США Кристин Вормут на слушаниях в Комитете по вооруженным силам американского Сената.

ВС США The U.S. Army

Как отметила министр, управление сил американской армии на Аляске переформируют в управление новой 11-й воздушно-десантной дивизии и в состав нового подразделения войдут находящиеся там же 1-я и 4-я бригады 25-й пехотной дивизии ВС США.

В результате этого в американской армии будет создано второе после известной 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США аналогичное подразделение. При этом церемония «активации» нового подразделения должна пройти 6 июня 2022 года на объединённой авиабазе Эльмендорф-Ричардсон, расположенной на Аляске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что политика действующей администрации американского президента Джо Байдена относительно ситуации вокруг Украины может привести к конфликту мирового масштаба.