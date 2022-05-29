Волгодонской район, Ростовская область, , 10:20 — REGNUM Прокуратура Ростовской области проводит проверку после гибели матери с двумя детьми при пожаре в жилом доме на хуторе Мокросолёный утром 29 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Ysia.ru

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины, обстоятельства и условия произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, организованной следователями.

ИА REGNUM напоминает, что предварительная причина пожара в жилом доме на хуторе Мокросолёный, в результате которого погибли мать и двое детей, — короткое замыкание электропроводки. Пожар вспыхнул ранним утром в доме, в котором проживали пять человек. Бабушка смогла покинуть жилище, восьмилетнюю девочку мать успела вывести на улицу и вернулась в дом за другими детьми. Тела погибших были обнаружены после того, как пожар был потушен.

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