Херсон, Украина, , 10:14 — REGNUM Население Николаевской и Одесской областей ждет освобождения от украинских националистов. Об этом 29 мая заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Люди ждут освобождения в Николаеве и Одессе», — передает его слова РИА Новости.

Местное население этих регионов выходит на связь с властями Херсона и просит о помощи, добавил он.