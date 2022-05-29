Москва, 29 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. За сутки пожарные службы России ликвидировали 51 природный пожар на площади 4 тыс. 680 га, сообщили 29 мая в Авиалесоохране.

36.mchs.gov.ru Природный пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в РФ ликвидирован 51 лесной пожар на площади 4 680 га», — отмечается в сообщении.

На территории РФ действуют 75 лесных пожаров на площади 60 тыс. 359 га.

По словам замруководителя Рослесхоза Алексея Венглинского, количество пожаров в регионах Сибири увеличилось в 2 раза по сравнению с 2021 годом, а пройденная огнём площадь — в 5,6 раза.