Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Документальная книга режиссёра Квентина Тарантино об американском кинематографе будет опубликована 25 октября 2022 года. Об этом сообщает Associated Press.

Квентин Тарантино Иван Шилов © ИА REGNUM

Новая книга двукратного обладателя премии «Оскар» получила название Cinema Speculation («Киноспекуляции»). В этой книге режиссёр расскажет о фильмах 1970-х годов, с которых которые вдохновили его заняться кинематографом.

Одна из частей книги будет посвящена боевику 1972 года «Побег». Среди других своих любимых фильмов этого времени Тарантино также называл «Челюсти», «Апокалипсис сегодня» и «Кэрри». Сам режиссёр описал Cinema Speculation как сборник кинокритики, теории кино, репортажей и личной истории.

Предыдущая книга Тарантино была опубликована в 2021 году. Ей стал роман «Однажды в Голливуде» по мотивам одноимённого фильма 2019 года.