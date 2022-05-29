Вашингтон, 29 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Документальная книга режиссёра Квентина Тарантино об американском кинематографе будет опубликована 25 октября 2022 года. Об этом сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Квентин Тарантино

Новая книга двукратного обладателя премии «Оскар» получила название Cinema Speculation («Киноспекуляции»). В этой книге режиссёр расскажет о фильмах 1970-х годов, с которых которые вдохновили его заняться кинематографом.

Одна из частей книги будет посвящена боевику 1972 года «Побег». Среди других своих любимых фильмов этого времени Тарантино также называл «Челюсти», «Апокалипсис сегодня» и «Кэрри». Сам режиссёр описал Cinema Speculation как сборник кинокритики, теории кино, репортажей и личной истории.

Предыдущая книга Тарантино была опубликована в 2021 году. Ей стал роман «Однажды в Голливуде» по мотивам одноимённого фильма 2019 года.